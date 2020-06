Suivre Dieu est une aventure

"La vie est à la fois un grand risque qui entraîne dans de grandes souffrances mais c'est aussi une magnifique aventure." De ce mot, "aventure", on redécouvre avec Xavier Morales toute la densité spirituelle. Le théologien vient de publier "Dieu est aventure" (éd. Salvator). Où il explique combien l'imprévisible est au cœur de la vie spirituelle. Croire qu'il n'est pas de destin tout tracé, c'est fondamental: il en va de "notre manière de percevoir notre existence et de prendre des décisions". Car comme Dieu, l'aventure nous surprend, nous fait changer notre vie, nous oblige à assumer le risque et découvrir de nouveaux horizons.



"L'Esprit nous plonge dans une vie sans sécurité, une vie précaire"

attendre des signes...

Qui d'entre nous n'a jamais été tenté de voir sa vie comme un chemin tout tracé ? Les chrétiens aussi et "pendant très longtemps", observe Xavier Morales, ont cédé à l'idée que l'on nous "met sur des rails" et que l'on nous "donne une mission". "Si vous savez que tout est déjà prévu vous passez votre vie à attendre des signes." Des signes pour nous conforter dans nos choix, au risque d'être déçu.

Or, "Dieu veut que nous prenions des itiniatives." En d'autres termes, il ne trace pas un destin que chacun doit suivre tout au long de notre existence. Pour le chrétien, comme pour tout autre être humain, le chemin se dessine au fur et à mesure que l'on avance.

... ou Avancer en insécurité

Il nous faut donc concevoir "la vie comme un mystère, comme quelque chose qui reste secret". Avec tout ce que cela a d'exaltant. "Si, au moment où nous rencontrons le Christ, dit le théologien, nous nous nous attachons à ce qu'il nous demande, très vite il nous laisse la place: il veut que nos soyons quelqu'un, que nous existions avec notre identitié propre."

"L'Esprit nous plonge dans une vie sans sécurité, une vie précaire." Il nous débarrasse de nos certitudes, de nos pensées toutes faites et de nos représentations hâtives. Et c'est même plus que cela, il nous mène vers une pauvreté véritable. Si, comme le dit Xavier Morales, être chrétien c'est "vivre une vie où on est prêt à chaque jour à tomber en ruine", qui donc alors est assez fou pour être chrétien ? "Il ne faut surtout pas en avoir peur", répond le théologien. Car la tradition catholique nous enseigne le discernement.

Le paradoxe de la vie spirituelle

Comment savoir si on est sur le bon chemin ? On touche là au paradoxe de la vie spirituelle. L'être humain est traversé de toutes parts par ses désirs, ses peurs, ses doutes, ses implusions. "On n'est pas le seul à parler dans notre tête." Comment savoir quelle est la juste voix ? Discerner c'est vérifier l'origine de nos impulsions. Nous avons pour critère premier que "l'Esprit nous pousse toujours vers le bien". Et vers ce qui nous fait du bien.

Autre critère pour avancer au souffle de l'Esprit : éprouver le sentiment que l'on devient ce que l'on est. C'est tout le paradoxe de la vie spirituelle à la suite du Christ : "Quand l'Esprit, qui est un autre que nous, agit en nous, nous devenons nous-mêmes." C'est là la grande aventure que chacun est amené à vivre sans crainte, mais avec courage.

Émission d'archive diffusée en juin 2017