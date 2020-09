"Sur la route de Compostelle", marcher pour se (re)trouver

C'est aujourd'hui que sort en salles le film "Sur la route de Compostelle", en partenariat avec RCF. Un magnifique documentaire qui suit l'aventure de six pèlerins venus de Nouvelle-Zélande pour marcher sur le camino. L'occasion d'évoquer la très célèbre voie de pèlerinage et plus largement, la marche, sa dimension spirituelle et ses nombreuses vertus.

JE PENSE DONC J'AGIS - Nouveauté de la rentrée, "Je pense donc j'agis" est une émission interactive qui invite à la réflexion et à l’action. Les auditeurs peuvent participer à l'émission, proposer leur témoignage ou poser leurs questions.

"Sur la route de Compostelle"

Après "Saint-Jacques… La Mecque" de Coline Serreau (2005) et "The Way, la route ensemble" (2010), pour ne citer que deux des nombreux films sur Compostelle, "Sur la route de Compostelle" est "un documentaire scénarisé", comme le souligne Gaële de La Brosse, un "film dans lequel on rentre raiment où l'on retrouve l'humour de "Saint-Jacques… La Mecque".

La "camino thérapie"

Plus de 200.000 pèlerins s'élancent chaque année sur les chemins de Compostelle. Et autant de raisons personnelles, intimes, de mettre un pied devant l'autre. Le documentaire de Fergus Grady et Noel Smyth montre bien la diversité des démarches de ces pèlerins. S'ils ne sont pas tous habités par une foi chrétienne disons académique, ils ont tous et toutes une bonne raison. Ils partent pour chercher des réponses et bien souvent se trouver ou se retrouver. Une aventure physique qui, au fil des jours, des kilomètres avalés et des ampoules aux pieds, devient aussi une aventure intérieure.

Marcher après un deuil, une rupture, une épreuve... Comme l'explique Gaële de La Brosse, les six figurants du film partent "pour une raison assez précise qui relève de ce phénomène que l'on appelle la camino thérapie" (selon la formule du journaliste Luc Adrian). "On part sur le chemin quand il y a une faille dans la vie, en général."

La marche comme une méditation à portée de tous

Pour faire de la marche une aventure spirituelle, pas besoin de partir aussi loin et aussi longtemps. On peut marcher à côté chez soi. La marche comme une méditation à portée de tous, c'est aussi le sujet de cette émission.