Sur les traces des racines chrétiennes de l'Europe

"Sur les traces des origines de l’Eglise en Europe", c’est le thème du pèlerinage qui a conduit une quinzaine de pèlerins du diocèse de Lyon en Italie du 12 au 19 mai 2019.

Accompagnés par le père François Cristin, directeur des pèlerinages du diocèse de Lyon, ils se sont rendus notamment à Venise, Padoue, et Ravenne. L’occasion d’admirer les magnifiques basiliques, les fresques et les mosaïques de ces lieux ancestraux.

Leurs pas les ont conduit en Aquilée dans la région du Frioul-Vénétie julienne, pour visiter la magnifique basilique patriarcale datant du 12ème siècle. Un centre spirituel qui a joué un rôle essentiel dans l’évangélisation d’une grande partie de l’Europe centrale au début du Moyen Âge. Ses vestiges les plus anciens remontent au quatrième siècle et elle est inscrite avec sa zone archéologique sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par L'UNESCO.

Les pèlerins se sont rendus en bateau à Venise pour admirer la basilique Saint-Marc et ses mosaïques à feuilles d’or éblouissantes. Elle retrace les nombreuses histoires de la Bible. Une véritable "bande dessinée antique à ciel ouvert!" se sont exclamés les pèlerins.

Une visite a marqué les esprits: celle de l'île San Lazzaro sur la lagune vénitienne, qui abrite les racines du peuple arménien avec notamment une magnifique bibliothèque et de multiples objets anciens.

La basilique Saint Antoine de Padoue a ouvert ses portes aux pèlerins après la visite de la basilique Sainte Justine où repose l'évangéliste Saint Luc. Saint Antoine de Padoue est encore beaucoup invoqué et de nombreux ex-votos témoignent de la reconnaissance des fidèles pour ses miracles.

Le pèlerinage s’est terminé en beauté avec la visite de l’abbaye de Pomposa dont les origines remontent au sixième siècle après Jésus-Christ et Saint Apollinaire in Classe autrefois située sur le port de Classe qui s'est éloigné aujourd'hui de 5 kilomètres.

Les mosaïques de Saint Apollinaire le Neuf, de San Vitale et du mausolée de Galla Placidia, une impératrice du 5ème siècle, témoignent de la magnificence des origines de l’Eglise en Italie.

Ce pèlerinage a permis aux pèlerins d'étendre leurs connaissances sur les racines chrétiennes de l’Europe. Il leur a donné de la perspective et des fondements pour mieux comprendre comment s'est tissée l’Europe d’aujourd’hui. Les pèlerins sont rentrés chez eux enthousiasmés par toutes ces merveilles et motivés pour poursuivre leur découverte des racines chrétiennes de l’Europe.