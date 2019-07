Témoignage d’un missionnaire français en Chine 3/5

La transmission de la lèpre est assez mystérieuse. La maladie diminue en Chine. Les populations en léproserie sont relativement vieilles et très handicapées. Les personnes qui pourraient être contaminées ne souhaitent pas rester et retournent, après médication, dans la vie civile où elles ne sont plus contagieuses. Mais le corps reste marqué et continue à se dégrader d'où la difficulté de se réintégrer dans la vie, le rejet des siens, l'impossibilité de trouver du travail.

Le père Jean-Gabriel est là pour améliorer les soins et les conditions de vie mais il aide aussi à soigner les blessures internes liées à cette maladie.