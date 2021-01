Tour du monde à vélo

Clémence et Andrès savaient-ils que leur aventure de deux années et demi à bicyclette (2015-2017), à la recherche de l’humain, de ses façons de vivre, d’habiter, d’accueillir, de Paris à Londres, en passant par l’Europe de l’Est, la Chine, le Japon, les États-Unis, à travers tant de paysages divers, ferait si vite figure de témoignage d’un état du monde révolu ? Que cet acte éminemment poétique prendrait une dimension presque épique ?

Frontières fermées, les roues de vélo, maintenant immobilisées comme celle de Marcel Duchamp sur son tabouret, tournent à vide, faisant place aux mots pour dire ce que fut l’expérience de se déplacer à la force des muscles, avec sa maison sur les porte-bagages ; à force d’audace pour aller vers l’autre et tâcher de s’en faire comprendre malgré les différences ; à force d’amour pour dompter la fatigue et parfois la solitude à deux…

Ce message de confiance en l’humain, de confiance en la vie, très évangélique, fait du bien par les temps qui courent (si peu). Pour avoir une idée de ce dialogue entre mouvement du voyage et arrêts sur images, une vidéo est en ligne sur le site de : https://andresfluxa.com/tour-du-monde-velo/

Belle découverte aussi sur : https://lesdeuxpiedssurterre.wordpress.com/