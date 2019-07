Trouver dans nos vies la sérénité du coeur

L'inouï d’une naissance, le chant d’un oiseau, l'amitié, une musique de Bach, l'éclat de l’arbre dans la lumière du jour... Autant de moments où filtre une réalité invisible et pourtant bien présente. C'est à ces discrets petits miracles de la vie quotidienne que fr. Benoît Billot consacre son dernier livre, "Lumières dans l’ordinaire des jours" (éd. Médiaspaul).



"Il arrive des moments où la réalité infinie se révèle à travers les choses toutes simples de l'existence"

Ouverture, accueil, présence

Dans la règle de saint Benoît, le regard est aussi important que l'écoute. Fr. Benoît Billot vit de cette règle au prieuré d’Étiolles (Essonne). Mais dans le fond, confie-t-il, c'est "d'ouverture, d'accueil et de présence" qu'il s'agit. Un triptyque comme un précepte de sagesse que l'on peut retrouver dans d'autres traditions religieuses. Fr Benoît Billot a effectué plusieurs séjours au Japon, dans des monastères zen. "L'Église a tout à fait intérêt à écouter, à étudier et à pratiquer d'une certaine façon les autres traditions, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre, mais à nous apprendre peut-être simplement en réveillant un certain nombre de réalités qui font partie de notre propre tradition et que nous avons omis au cours des siècles de valoriser."

regarder avec un regard profond

"L'infini est condensé, ou plus exactement voilé, mais présent, dans le fini." Et qui, en dehors des moines ou des poètes, pour nous faire voir l'infini? L'ouvrage de Fr. Benoît Billot recense des textes publiés dans l'hebdomadaire La Vie et autant de détails anodins à la portée de tous - car c'est dans l'expérience que l'on éprouve la profondeur de chaque instant. "Si on regarde les choses avec le regard profond, l'écoute attentive, le sentiment que derrière les apparences il y a plus grand que les pparences, alors il arrive des moments où la réalité infinie se révèle à travers les choses toutes simples de l'existence."

Un jour où il était installé à lire dans sa cellule de moine, non loin de la fenêtre, Fr. Benoît Billot a eu le regard attiré par des écureuils sur un noyer. Une simple scène de campagne à l'automne, mais son livre lui en est tombé des mains. "Je me demandais en les regardant: qu'est-ce qui les meut? Quelle est cette vie étonnante? Cette vie qui n'est pas exactement la mienne mais qui se manifeste dans leurs agitations, dans leur sauts, leur légèreté, leur grâce, leur recherche de nourriture?"

Fr. Benoît Billot a créé La Maison de Tobie, où des chercheurs de sens peuvent pratiquer la médiation et l’assise silencieuse.

Émission enregistrée en décembre 2016