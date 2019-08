Un geste écologique concret : le compost

Vous aimez la nature et voulez la respecter. Un geste écologique tout simple : faire son compost. Plus de précisions avec Axelle de Feraudy et ses invités, le père Marie-Benoît Bastier, responsable de l’Académie d’Écologie intégrale de Notre Dame du Chêne. Ainsi que Valentin, résident à Notre Dame de Chêne en année de discernement pour entrer dans la vie religieuse et Denis, un Manceau adepte du compost.