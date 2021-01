Unité des chrétiens - Se laisser transformer par la Parole

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ( Jn 15,5-9)

Dieu est amour. Le Père est amour, le Fils est amour, l’Esprit Saint est amour.

Comment entrer dans cette communion d’amour entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint ?

En enlevant tout ce qui nous centre sur l’amour de nous- mêmes, en se rendant compte que par nous-mêmes, nous sommes loin de l’amour gratuit de Dieu.

C’est avec fougue que saint Paul nous met en garde contre l’amour de notre

chair qui « mène à l’inconduite, l’impureté, la débauche, l’idolâtrie, la sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envies, beuveries, orgies, .... » (Galates 5, 19-21)

Or Dieu nous a aimés le premier ; aussi ayons confiance. Osons lui dire : « Je t’aime Seigneur ! »

L’Esprit Saint nous guidera dans son chemin de sainteté et nous fera porter beaucoup de fruits. Plus sobre que pour dire nos péchés, saint Paul décrit ainsi les fruits de l’Esprit : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Galates 5,22).

Car quand on est en Dieu, on n’a presque plus besoin de parole.



Theodosia Karasoula, orthodoxe