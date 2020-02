Vivre le Carême avec RCF Alpha

Cliquez sur le jour pour écouter

Jeudi 27 / Prière

Avez-vous déjà prié pour ceux qui écoutent RCF en même temps que vous ? Ou pour ceux qui ne connaissent pas cette radio ? Nous vous proposons de porter dans la prière les auditeurs, et les futurs auditeurs de votre radio. Afin que chacun, quel que soit son chemin de foi, puisse venir puiser à cette source.

A vous de choisir ce qui vous convient le mieux : une bougie allumée dans une église, une dizaine de chapelet, ou encore la prière des radio RCF, que vous pouvez retrouver sur le site internet de la radio.

Vendredi 28 / Jeûne

Le repas PPP, vous avez déjà tenté ? Potage, pain, pomme. Jeûner, ce n’est pas simplement se priver de quelque chose. Ca, c’est un moyen. Le but, c’est surtout de faire de la place pour un autre. Pour celui qui compte vraiment. Avoir encore un petit peu faim après le repas, pour que notre estomac puisse se rappeler gentiment à nous. Tu as faim ? Mais de quoi as-tu faim réellement ? Et si ta faim physique t’invitait à te nourrir aussi spirituellement, par exemple en écoutant RCF ? La Parole de Dieu en dessert, c’est très digeste !

Samedi 29 / Partage

Quelle est ma feuille de route pour partager pendant le Carême ? Nous n’en sommes qu’au début. L’occasion de nous poser, de réfléchir. Quels dons financiers vais-je pouvoir faire, éventuellement au profit de notre radio RCF ? Quelles émissions me font grandir ? Comment pourrais-je en parler autour de moi ?

Et surtout, invoquons l’Esprit Saint. Lui seul peut nous inspirer à qui le dire, quoi dire, et comment le dire.

Lundi 2 / Prière

Louange, oraison, lecture de la Parole de Dieu, chapelet ? Plein de formes possibles. Mais un exercice jamais simple.

Personne ne sait vraiment prier. Certains sont quand même plus à l’aise que d’autres. Aujourd’hui, je peux prier pour ceux qui savent encore moins bien que moi prier. Pour ceux qui tatônnent. Qui auraient besoin d’être encouragés. Et d’ailleurs, si c’était moi qui les encourageait ? Si je leur proposais d’écouter les commentaires d’évangile sur RCF ?

Mardi 3 / Jeûne

3h30 par jour. En moyenne. C’est le temps que les Français passent devant la télévision.

Et si ce soir, ou demain je coupais un peu le son et l’image ? Moins de télé, et surtout, plus de silence. Plus de disponibilité pour mes proches.

Parfois c’est difficile de jeûner de télé, ou de ne pas enchaîner les épisodes d’une série sur Netflix. Si ce jeûne est difficile pour moi, je peux l’offrir pour tous ceux qui ont soif et ne connaissent pas encore RCF.

Mercredi 4 / Partage

Dans ma paroisse, il y a … : des cabossés de la vie, des pratiquants très sûrs d’eux, des croyants qui tatônnent, des grenouilles de bénitiers, et j’en passe. Et… combien d’auditeurs RCF ?

Nous vous proposons de profiter du Carême pour sonder un peu : qui écoute notre radio dans votre paroisse ? Qui serait peut-être intéressé ? Qui pourrait y trouver un grand secours, quand les journées sont longues et marquées par la solitude ? A nous de partager cette joie.

Jeudi 5 / Prière

On dit souvent que pour prier, il faut une bougie, une Bible, et un petit coin prière. C’est sûrement une grande aide, même si on peut aussi prier dans le bus pour aller travailler, ou en étendant une lessive. Ca c’est pour prier.

Et… pour être fidèle à la prière.Il faut un agenda ! Un créneau réservé à la prière, si possible tous les jours le même. Choisir, et s’y tenir. S’y accrocher. Et mesurer la chance que nous avons de pouvoir dialoguer avec le seigneur.

Vendredi 6 / Jeûne

Une étude a révélé que nous consultions notre smartphone plus de deux cent fois par jour. En moyenne ! Est-ce que j’attrape compulsivement mon nouveau testament, de la même manière que je déverrouille mon téléphone, sans raison ? Suis-je accro au Christ ou à mes écrans ?

Aujoud’hui, je décide de désinstaller au moins une application qui me fait perdre du temps, ne me sert qu’à traîner inutilement sur mon smartphone. Je peux la remplacer par l’appli RCF.

Samedi 7 / Partage

Le panneau d’affichage... Dans quasiment toutes les églises, on trouve des présentoirs pour diffuser toutes sortes d’informations. Est-ce que dans ma paroisse, il y a des plaquettes, tracts ou signets de prière RCF ?

Et si je proposais à mon curé d’en ajouter, et d’être responsable de l’approvisionnement des stocks ? Prenez contact avec l’équipe de la radio pour recevoir chez vous le matériel nécessaire.

Lundi 9 mars / Prière

“Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour”. Combien sont-ils autour de nous, ceux qui meurent de faim spirituellement ? Ceux qui se posent mille questions sur la vie et la mort, mais n’ont pas encore trouvé les réponses ? Ce soir, je peux méditer tout particulièrement le Notre-Père, en pensant à ceux qui ont soif.

Avec cette prière de tous les chrétiens, je te prie Seigneur pour tous ceux que tu voudais rejoindre, et qui ne te connaissent pas encore.

Mardi 10 / Jeûne



Avez-vous déjà jeûné de projets ? de mails en retard ? de paperasse à traiter ? Ce soir nous vous proposons d’arrêter votre journée un peu plus tôt que d’habitude. De toutes façons, il restera toujours quelque chose à faire. Se coucher. Grapiller quelques minutes de sommeil supplémentaires. Non pas pour jouer les paresseux. Mais pour nous rendre plus disponibles demain, pour être au service de notre prochain. Bonne nuit !

Mercredi 11 / partage

Nous avons tous des besoins différents. Autant réfléchir à ceux de nos proches, pour pouvoir mieux y répondre.

Est-ce que je connais la variété des programmes RCF ? Nous vous proposons de prendre 10 minutes sur notre site, pour découvrir toutes les émissions diffusées. Et surtout, pour trouver des idées : cette émission plairait à cet ami. Je vais parler de cette tranche horaire à ma voisine.

Jeudi 12 mars / prière

Jusqu’à preuve du contraire, si vous écoutez RCF, c’est que vous êtes vivants. L’avantage du Je vous salue Marie, c’est qu’il est prévu pour être prié jusqu’à notre dernier souffle. “Maintenant, et à l’heure de notre mort”

Prions la Vierge Marie pour ceux qui en ont le plus besoin. ceux qui se préparent à mourir. Et pour tous ceux que la mère de Jésus pourrait guider tendrement jusqu’au Seigneur.

Vendredi 13 mars / jeûne

Ce soir, la plupart d’entre nous règleront l’heure de leur réveil. Et si demain matin, nous jeûnions d’un peu de sommeil ? 10 minutes (ou plus !) de sommeil en moins. Mais surtout, 10 minutes de prière, pour commencer sa journée avec le Seigneur. Vous êtes à moitié endormis devant votre coin prière ? Peu importe. Jésus fait avec.

Le sloggan de la prière du matin, c’est le même que celui du MacDonalds : venez comme vous êtes.

Samedi 14 mars / Partage

c’est le week-end. L’occasion peut-être de voir de la famille ou des amis. De prendre davantage de temps pour discuter avec les uns et les autres. Le défi partage de ce jour, c’est de parler de RCF à au moins une personne. Sans forcément lui dire d’écouter cette radio. Mais au moins pour exprimer ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit, comment RCF Alpha vous fait grandir dans la foi. Bref, partager votre joie.