ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : PRIER AVEC RCF - RCF vous propose de suivre en DIRECT : une messe quotidienne : de 11h à 11h30 ; la messe dominicale à 18h15 ; le culte protestant : le samedi à 18h15.

• Vous retrouvez le commentaire de l'Évangile du dimanche dans Enfin une Bonne nouvelle.

• Pendant la durée de quarantaine, RCF assure la diffusion de : La Prière du matin, La Prière du soir et Le Psaume du jour et du chapelet en direct de la grotte de Lourdes (à 15h30)

► RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé.

Le 25 mars, journée spéciale "illuminons l'annonciation"

Ce mercredi 25 mars, on célèbre la fête de l'Annonciation. Les évêques de France appellent à faire sonner les cloches des églises à 19h30, en solidarité avec les malades et les soignants, fortement sollicités face à la propagation du coronavirus. Ils invitent tous ceux qui le souhaitent, croyants ou non, à déposer une bougie à leurs fenêtres.



comment Vivre sa foi en période de confinement ?

Alors qu'il est impossible de se réunir ou de se rendre dans un lieu de culte, comment pratiquez-vous votre foi ? Face à l'inquiétude ou à la peur, arrivez-vous à prier ? Quelle place pour l'espérance chrétienne ? Comment regarder cette crise avec un regard chrétien, et qu'est-ce que ça signifie ?

Au micro de Melchior Gormand, vous partagez votre expérience et vos encouragements, pour aider celles et ceux qui ont du mal à se tourner vers l'espérance.



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.