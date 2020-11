Vivre sa vie spirituelle avec RCF - Une radio qui nourrit l'intériorité

Du 16 au 23 novembre, RCF fait son Radio don. Une semaine de mobilisation exceptionnelle pour vous faire découvrir les coulisses de RCF et vous inviter à la soutenir financièrement. "Donner l'envie de comprendre et aimer le monde ; partager la joie de vivre et de croire" : ce sont les missions de votre radio chrétienne. Reportages, magazines, temps de prière... tout au long de l'année, les équipes de RCF s'efforcent d'honorer cette mission en vous proposant des programmes qui accompagnent votre vie de foi.

"Le son c'est d'abord la voix et la voix c'est le souffle... et le lieu de la spiritualité pour moi c'est le souffle"

Le Radio don RCF, une semaine de mobilisation exceptionnelle - Du 16 au 22 novembre 2020, vivez avec nous une semaine de mobilisation exceptionnelle. Vous aimez RCF, vous êtes attaché aux programmes de RCF ? Dites-le nous et soutenez votre radio chrétienne !

> En savoir plus

sur RCF, nourrir sa vie intérieure

"L'homme ne vit pas seulement de pain" (Mt 4, 4), dit Jésus dans l'Évangile. Une parole qui peut sembler choquante dans la période que nous traversons, où beaucoup n'ont pas de quoi se nourrir. On sent bien quand même que l'existence ne se réduit pas à du matériel, même si cela a de l'importance : on a soif aussi de relations. Cette période de confinement nous le fait sentir, on aspire à autre chose.

Avoir soif de relations, sortir de soi, se relier à l'autre, échanger avec lui, le rejoindre par le cœur... Et si c'était cela, la vie spirituelle, être nourri de tout ce qui n'est pas matériel mais qui nous touche profondément ? Depuis sa création, RCF a le désir de permettre à ses auditeurs de nourrir leur vie intérieure. Une vie faite de multiples petites rencontres et micro événements. À travers nos programmes, nous souhaitons rejoindre nos auditeurs par cette dimension-là.

RCF, le média de la parole et du souffle

"J'écoute RCF depuis très très longtemps, témoigne le Père Sébastien Antoni. Le Père Antoni intervient souvent sur RCF, dans l'émission Le b.a.-ba du christianisme ou lors d'événements comme la Semaine sainte. "​Étant prêtre, j'ai donné ma vie à l'Évangile, et pouvoir l'annoncer par ce média qu'est la radio c'est pouvoir vivre quelque chose du sens même de toute ma vie." Journaliste pour la revue Croire et l'hebdomadaire Le Pèlerin, le Père Antoni souligne la spécificité du média radio, et sa manière d'entrer dans "l'intimité des personnes". "La foi chrétienne est une foi qui se construit et se vit sur la parole, le Christ est parole ; la radio c'est la parole à entendre, à écouter, à échanger."

"Je suis une fan de la radio, de RCF en particulier", confie Marie-Laure Choplin. Animatrice d'ateliers et de retraites spirituelles, auteure de "Un seul corps" (éd. Labor et Fides), elle était l'invitée de Béatrice Soltner dans l'émission Halte spirituelle en septembre 2019. "Le son c'est d'abord la voix et la voix c'est le souffle... et le lieu de la spiritualité pour moi c'est le souffle."

"Je trouve que RCF fait bien son rôle de mettre en relation à la fois les idées... et aussi la possibilité de toucher des personnes réelles, affrontées à des situations extrêmement concrètes, qui ont besoin non seulement d'une parole qui ressuscite un peu leur espérance, qui les console, et leur donne l'occasion de voir qu'elles peuvent s'en sortir quand c'est pas évident pour elles. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation qui rend leur quotidien peut-être un peu plus vivable." Le pasteur James Woody intervient régulièrement sur RCF, et notamment dans l'émission Enfin une Bonne Nouvelle.