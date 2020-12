Vieillir 3 - Vieillir autrement

La situation des personnes âgées fragilisées dans les maisons de repos et de soins est préoccupante et le coronavirus a propulsé cette question en haut de l’agenda. Pourtant, il existe des modèles inspirants pour une autre modèle d’organisation. Dans cette émission, nous vous présentons le modèle Tubbe, qui repose sur le principe que les résidents sont impliqués dans les décisions relatives à leur vie quotidienne et à l’endroit où ils vivent. De même, la participation des membres du personnel est déterminante. Et les directions passent du management à une fonction de coaching.