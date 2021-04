Violences intra-familliales et pandémie

Les études sur le nombre d’actes de violence perpétrés en 2020 commencent à être publiées et force est de reconnaître – sans surprise – que le premier confinement au printemps 2020, a connu un accroissement notable de violences intrafamiliales, y compris sexuelles.



Alors que la plupart des indicateurs de la délinquance enregistrée par les services de police ont fortement reculé en 2020, les viols ont augmenté de 11 % et les violences intrafamiliales de 9 %. La libération de la parole dans la société contribue à une augmentation des plaintes pour violences sexuelles. Mais l’augmentation de viols et de violences intrafamiliales a connu un pic lors du confinement au printemps 2020. Les tensions liées à l’enfermement n’ont fait qu’exprimer les tendances de sujets « habituellement » violents : rencontre d’un pattern de comportement agressif (avec intolérance à la frustration, addictions…) et d’un contexte où tous les membres de la famille se retrouvent au même endroit alors qu’habituellement les enfants sont à l’école tandis que les parents travaillent à l’extérieur de la maison. La covid-19 a déstabilisé nombre de couples.