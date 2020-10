Visite de la chapelle des Pénitents blancs de Lunel

Sur le chemin de St Jacques voici une remarquable chapelle du Moyen Age, qui appartient aujourd’hui à l’évêché, héritière d’une longue histoire, intimement liée aux carmes et aux Pénitents blancs de Lunel. Les visiteurs peuvent observer une architecture remaniée au cours des siècles, mais qui a su conserver des objets et des éléments en pierre telle que la chaire originale, des « piscines », des statues et des vitraux lumineux.