Vitamine C du 5 octobre

Un oratorio exceptionnel. Après des années de travail et après avoir frolé la mort, Dominique Joubert, organiste depuis 27 ans, explique comment il a conçu son oratorio, présenté dimanche à la cathédrale de Valence. On reviendra aussi sur des rencontres oecuméniques entre prpotestants et catholiques. C'est dans votre magazine Vitamine C présenté par Corentin Dubois.