Vivez la Semaine Sainte avec RCF en Berry et votre diocèse

Tous les offices seront assurés en local par l’équipe de RCF en Berry et le diocèse de Bourges, et retransmis en simultané sur RCF en Berry et la chaîne youtube du diocèse de Bourges.

Dans ce contexte de confinement lié à l’épidémie de COVID-19, toutes les équipes RCF se mobilisent pour vous faire vivre en direct la semaine Sainte et Pâques. Ainsi, nous vous proposons une programmation autour de 3 axes : donner du sens, prier et accompagner.



PRIER AVEC LES GRANDS OFFICES

DIMANCHE DES RAMEAUX - 5 AVRIL

10h15 - 11h15 : messe depuis la cathédrale St-Etienne de Bourges, présidée par Mgr Jérôme Beau.

N'hésitez-pas, si vous le pouvez, à vous munir de branches de rameaux, Mgr Beau les bénira durant la célébration.

MERCREDI - 8 AVRIL

19h30 - 20h : émission spéciale en direct depuis Tours, diffusée sur l’ensemble des radios RCF de la région, pour être en union de prière avec tous les diocèses de la région Centre-Val de Loire. Une émission présidée par Mgr Jordy, archevêque métropolitain.

JEUDI SAINT – 9 AVRIL

18h10 - 19h30 : célébration de la Cène et du lavement des pieds, depuis la cathédrale St-Etienne de Bourges.

VENDREDI SAINT – 10 AVRIL

18h10 - 19h30 : cérémonie de la Passion, depuis la cathédrale St-Etienne de Bourges.

SAMEDI SAINT – 11 AVRIL

21h - 23h : Vigile Pascale, depuis la chapelle de la Maison diocésaine à Bourges.

DIMANCHE DE PÂQUES – 12 AVRIL

11h - 12h30 : messe de la Résurrection, depuis la cathédrale St-Etienne de Bourges, suivie de la bénédiction Urbi & Orbi du Pape François en direct de Rome.

Pour suivre les offices en vidéo c'est par ici.

DONNER DU SENS

Dans la matinale : avec les Grands Invités à 8h10.

- sœur Myriam Fontaine, mère abbesse à l’abbaye de La Coudre (Jeudi Saint).

- Bruno Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral du Saint-Siège (Vendredi Saint).

- Mgr Emmanuel Gobilliard, président du Conseil d’orientation RCF (Samedi Saint).



Avec le Sens des jours Saints à 7h26 et 8h55 : le père Sébastien Antoni, assomptionniste, nous délivrera le sens de chacun des jours saints.

Deux émissions spéciales en direct :

"Comment vivre le Jeudi Saint dans ce contexte du confinement ?" Table ronde en direct avec le père Nicolas de Boccard, Bruno Lachnitt (aumônier régional catholique des prisons Auvergne Rhône Alpes) et Bernadette Méloi (directrice du service national de pastorale liturgique et sacramentelle). Animée par Véronique Alzieu - Jeudi Saint de 9h à 10h.

"Comment comprendre tant de souffrance dans nos vies ?" Table ronde en direct avec la pasteur Nicole Fabre (aumônier des hôpitaux de Lyon), le père Christian Delorme et Jean-Guilhem Xerri (psychanalyste). Animée par Thierry Lyonnet - Vendredi Saint de 9h à10h.

ACCOMPAGNER

Libre antenne : « Cultivons nos liens ». Chaque soir pendant la durée du confinement, RCF vous donne la parole. Véronique Alzieu, Bénédicte Draillard et Anne Kerléo animent une heure de direct pour échanger, partager et témoigner autour de cette épreuve qui nous fragilise et nous rassemble. C'est aussi l'occasion d'évoquer les initiatives positives et de diffuser un message d'espérance. Du lundi au vendredi, de 21h à 22h.

Vos intentions de prière : pendant la Semaine Sainte, vous pouvez confier vos intentions de prière à la communauté de Taizé et aux sœurs de l’Abbaye de La Coudre. Elles seront déposées au pied de leur croix le vendredi saint. Cliquez ici pour accéder au formulaire.