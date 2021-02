Vivre le Carême et préparer Pâques

Le détail de la sélection :

Pour les adultes :

- Brèves homélies et prières d'évangile (Année B), Michel Wackenheim, éd. Salvator (19€)

- Cinq minutes pour Dieu, éd. Fidélité (4€)

- Le compagnon de Carême, Hors Série de Magnificat (3,90€)

- Chemin de Pâques 2021, Le temps de la fidélité, Michèle Clavier, éd. du Signe (4,95€)

- Calendrier de Carême 2021, éd. Fidélité (2,50€)

- Mon Carême avec Saint Damien de Molokaï, Père Pierre Amar, éd. Parole et Prière (3,50€)

- Carême pour tous 2021,éd. Parole et Prière (1,20€)

Pour les enfants :

- En route vers Pâques 2021 avec Ste Kateri Tekakwitha et Bienheureux Carlo Acutis (7-11 ans), éd. du Signe (3,35€)

- Objectif Pâques 2021 (7-11 ans), coll. Parole et Prière, éd. Artège (3,90€)

- En avant Pâques 2021 avec Charles de Foucauld (6-11 ans) , coll. Parole et Prière, éd. Artège (6,90€)

- Mon grand calendrier, Carême et Pâques, Régis Denel, éd. Artège (15,90€)

Pause musicale : Chantons en Eglise, Ordinaire de la messe en latin, ADF/CRER - Pater Noster de la messe de Jubilate Deo de Jo Akepsimas