Vivre un été spirituel en famille

Et si on profitait des vacances d'été pour faire une retraite spirituelle en famille ? Les sessions attirent chaque année de plus en plus de personnes désireuses de se tourner vers l'essentiel. Pour les familles c'est surtout un moment de redécouverte de soi et de l'autre, et aussi des liens qui unissent le couple. Antoine Bellier reçoit les représentants de trois mouvements d'Église qui proposent chaque année des retraites spirituelles.



Se tourner vers l'essentiel

Qu'est-ce qui motive une famille à participer à une session spirituelle ? "Le désir de vivre un moment de qualité ensemble", explique Geneviève de Saint-Pern, de la communauté de l'Emmanuel. Ce "temps de qualité" permet selon Bénédicte Couderc, de Fondacio, de "renouer le lien du couple pour construire la famille".

La plupart des sessions d'été proposées aux familles proposent en effet des parcours spécifiques pour les couples. Ainsi à la communauté du Chemin-Neuf, "on sent que les couples on vraiment besoin de se retrouver, de prendre ce temps ensemble, de prendre du temps pour dialoguer", comme le souligne Guillaume Haudebourg.



Oser la rencontre

Le choix de participer à une session d'été est "un acte de foi", en quelque sorte, puisqu'on fait le pari d'oser la rencontre. De se redécouvrir soi-même, de regarder différemment son conjoint ou ses enfants. Mais aussi de se laisser interpeller par Dieu. "Ce n'est jamais simple, admet Bénédicte Couderc, il faut accepter de se laisser bousculer."

Les sessions d'été sont des moment pour faire le point. On évoque la communication dans le couple, les prises de décision à faire ou que l'on n'arrive pas à faire, on pourra parler de la vie affective et sexuelle... L'objectif étant de s'enrichir du témoignage et de l'expérience de l'autre. Il y a l'idée de "s'ouvrir à l'inattendu des rencontres et des enseignements". C'est en tout cas cette soif de découvertes qui anime les retraitants.



Que fait-on lors des sessions d'été ?

Conférences, tables-rondes, témoignages, temps d'échange et de prière... Dans un cadre propice à la méditation, loin de l'agitation des villes, les sessions d'été se déroulent selon des formats différents mais l'idée est de permettre au retraitant de se laisser porter.

L'une des sessions de la communauté de l'Emmanuel propose au choix huit parcours thématiques, comme "Et si on se mariait ?", "Monde de l’éducation : transmettre l’espérance" ou encore "Écologisation de l’économie". La communauté du Chemin-Neuf propose une nouveauté cette année pour les couples : en plus de la session destinée aux fiancés désireux de se préparer au mariage, une session "Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ?" accompagne les couples qui ne savent pas encore s'ils sont appelés au mariage.

Quelques sessions d'été

• Avec la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial (71)

• Avec la communauté du Chemin-Neuf

• Avec le mouvement Fondacio

Émission enregistrée en duplex avec RCF Lyon