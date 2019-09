Vous avez dit: Eglise Verte?

Nous avons tendance à considérer l’écologie comme un concept moderne: Certains saints y étaient déjà sensibles à leur époque. Saint François d’Assise pour n’en citer qu’un, prêchait déjà à l’intention des animaux et son message était simple : plus on vit en communion avec la nature, plus on se sent proche de son Créateur.



Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le moineau : le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se suffit à elle-même.

Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement, au service les unes des autres

(Encyclique Laudato Si – 86)



