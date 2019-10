Vous avez dit "radicalisation" ?

Ces derniers temps dans les médias on parle beaucoup de "radicalisation". Et pourtant ... En politique, dans les syndicats, dans la religion, en Eglise, la radicalisation est un peu partout. Jésus lui-même n'ait-il pas radical ?



C'est l'avis du P. Alain Krauth, curé des paroisses St Jean de Bourges et St Germain.