La fin de vie et la mort en maison de retraite, ou en institutions médico-sociales, est un sujet peu médiatisé. On y trouve pourtant un concentré de questions, d’inquiétudes, et d’expériences d’humanité qui ont grand besoin de paroles et de partages. C’est ce que tente de faire un petit livre collectif publié en 2019 dans le cadre d’un projet de la Fondation John Bost : « Vous le ferez pour moi. »



On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.