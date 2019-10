Week-ends charismatiques interconfessionnels de prière et de formation

Des week-ends charismatiques de prière et de formation qui se déroulent à Viviers au Séminaire. Ils sont oecuméniques, ouverts aux groupes de prière et à tous ceux qui désirent un ressourcement spirituel.



Pour en savoir plus et vous inscrire :



Monique Arnaud - 06 31 61 49 16 ou 04 90 33 12 94