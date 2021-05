10 et 1 ans pour l'ALEC du Pays de Saint-Brieuc

L’association, qui n’a pas pu fêter ses 10 ans en 2020 au vu de la situation actuelle, fêtera ses « 10 + 1 ans » du 17 au 22 mai 2021, un programme d’animations sur les thématiques de l’énergie et du climat.

Les précisions d'Aline DEMAIL et de Rodolphe RECULIN de l'Agence Local de l'Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc au micro de Jean-Sébastien PATUREL