15,18,17,112 et 114 : les numéros d'urgence à connaître

En France il est possible de joindre les urgences via 5 numéros d'appels (avec le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes). Mais il est important de le faire uniquement en cas d'urgence pour ne pas mobiliser les secours inutilement ou encombrer les lignes téléphoniques. Par exemple, dans la police 75 % des appels sont non-urgents ou malveillants. Plus de précisions avec Cyril Cass, commandant de police au commissariat d'Angers.