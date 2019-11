1989-2019, 30 ans après la chute du mur de Berlin 1/5

Pour commencer, place à un nouveau reportage feuilleton. Chaque jour de la semaine, un nouvel épisode sur un sujet, un lieu ou un portrait inédit. Cette semaine on va voyager un peu et passer la frontière allemande. Les commémoration des 30 ans de la chute du mur Berlin, c’était le 9 novembre dernier. Berlin, première ville d'Allemagne, plus de 3 millions d’habitants. C'est une capitale européenne qui bouge et qui attire. Cette semaine nous allons donc suivre un guide berlinois d'adoption, Stefano Gualdi. Il nous entraîne dans les lieux symbolique de la capitale allemande. Un reportage de Thierry Georges, à la technique, Romann Feokio.