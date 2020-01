20 minutes de bonheur en plus à 10 ans

Le petit festival devenu grand a imaginé une soirée spéciale anniversaire et un week-end encore plus foisonnant qu’à l’accoutumée. Des vendredi 24 janvier 2020, et durant 3 jours 11 spectacles sur 8 scènes avec 57 représentations. Les précisions de Jean-Noël RACINET, le directeur de Bleu Pluriel à Trégueux au micro de Jean-Sébastien PATUREL