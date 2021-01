2021 : C'est decidé, je prends soin de moi !

Comment bien vivre ma vie de femme en cette nouvelle année ? Conseils de pros, bonnes idées et joie qui se partage dans cette émission dediée aux femmes et à leur bien-être. Un coach sportif nous aidera à (re)mettre le pied à l'étrier, une thérapeute nous dira tout sur la manière dont on peut bien ranger, faire du tri et gagner de l'espace dans nos maisons et deux membres du cabinet de conseil solidaire Consol et Cie nous parlerons de l'alignement tête, coeur, corps pour être bien unifié avec ses talents et ses valeurs. A fond à fond en cette rentrée !

