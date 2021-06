2300 morts évités lors du premier confinement

C'est le résultat de l'enquête Santé Publique France sortie le 14 avril. Moins de mortalité car moins de pollution de l’air ambiant suite au confinement strict imposé par le gouvernement au printemps dernier. Agir radicalement sur nos modes de déplacement et nos habitudes quotidiennes a donc fait ses preuves sur notre santé. Alors que tous les ans, 40 000 personnes meurent de l’exposition aux particules fines.

Comment interpréter ces chiffres et données ? Quelles sont les conséquences à long terme d'une exposition aux particules fines ? Comment s'en prémunir ? Notre région Occitanie est elle plus touchée par cette problématique qu'ailleurs en France ?

Les réponses à ces questions avec Nathalie Ferrand Lefranc, responsable régionale du reseau environnement Santé .