3 infirmières au Togo

Justine, Margaux et Lucile sont élèves en seconde année à l'école d'infirmières de la Croix-Rouge.

Dans le cadre de leur formation, elles vont partir 5 semaines en stage à Lomé, au Togo. Pédiatrie, maternité, médecine, elles vont être immédiatement en action au service d'une belle association partenaire.

Trouver les financements nécessaires est un gros souci mais elles se sont mises à l'ouvrage avec enthousiasme et détermination ! Et promis, elles viendront nous raconter leur expérience professionelle et humaine à leur retour !

Merci à Robin Pontvianne qui se charge de leur communication.