"5," le nouvel album d'Elsa Esnoult

Une jeunesse sage à Paris auprès de ses parents, une licence d’anglais à la Sorbonne après un bac L mais surtout des heures passées à chanter et une école de cinéma (l’EICAR) parce que ses seules passions depuis toujours sont la chanson et la comédie. Après quelques apparitions dans des séries télévisées (« Chante » et « Clem ») elle trouve sa véritable chance en obtenant le même jour le rôle de l’une des héroïne de la série « Dreams, un rêve, deux vies » diffusée en 2014 avec succès sur NRJ12 et surtout celui de Fanny dans les « Mystères de l’Amour », la série phare de TMC, la suite d’«Hélène et les garçons ». Elle, qui à 5 ans portait fièrement un t-shirt à l’effigie d’Hélène et qui ne manquait jamais l’un de ses concerts, se retrouve à jouer avec elle et tous les personnages qu’elle adorait dans son enfance. Très vite, Elsa en devient un des personnages principaux et son histoire d’amour avec Christian (Cricri d’amour) passionne les téléspectateurs.

Quatre disques d’or, elle est l'idole de toute une génération : Elle fait sa première tournée triomphale en France qui s’achève par le Zénith de Paris, le 23 mars 2019. Elle est demi-finaliste de l’édition 2019 de « Danse avec les Stars » sur TF1. Sa tournée 2020 est interrompue en plein succès à cause des conditions sanitaires

Le 19 février 2021 son cinquième album 5 est sorti avec 17 nouveaux titres : Ses chansons font le tour du monde, de la Chine au Japon, au Canada, et même en Amérique du sud. Elle est maintenant reconnue dans le monde entier comme une star de la chanson française. Ce cinquième album démontre une fois de plus l’ampleur de son talent : Des chansons romantiques, des chansons rythmées, des chansons amusantes, des chansons surprenantes… elle excelle dans tous les styles de musique et nous surprend encore une fois par la fraîcheur, la douceur mais aussi la puissance de sa voix. Date de sortie de l'album : 19 février 2021