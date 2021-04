7 wonders duel : batissez votre empire autour des 7 merveilles du Monde

3 époques, 7 merveilles légendaires et des conditions de victoire variées qui vont ouvrir de nombreuses stratégies.



Bienvenue dans 7 wonders duel, un jeu d’Antoine Bauza, Bruno Cathala, illustré par Miguel Coimbra, qui, comme son nom l’indique pour deux joueurs, va nous emmener dans l’antiquité.



Un face à face qui va solliciter vos méninges, pour choisir votre meilleure stratégie : scientifique, militaire ou économique.



Vous allez, grâce à des cartes, mettre en place votre régence, construire des bâtiments, accumuler de la richesse représentée par des pièces de différentes valeurs. Chaque domaine a sa couleur : vert pour la science, rouge pour le militaire, jeune pour l’économie et bleu pour la culture/diplomatie.



Les deux joueurs vont se départager au cours de 3 phases, appelées des «âges», avec pour chaque âge un lot de cartes disposé de manière précise, certaines face cachée, d’autres face visible. En début de partie, on pioche une carte chacun son tour une carte pour constituer sa stratégie.



Chaque âge possède ses propres cartes, qui sont accessibles sont certaines conditions et bien sûr, plus les cartes ont un coût élevé, plus elles rapportent des points en fin de partie. Certaines sont classées par famille, en plus de leur code couleur, et en les associant vous pouvez renforcer d’avantage votre stratégie : par exemple l’aqueduc avec les thermes.



Si vous êtes un joueur plus agressif, vous pouvez opter pour une stratégie plus agressive : en effet, les victoires militaire ou scientifique s’obtiennent en cours de partie et dans ce cas, la valeur des cartes accumulées n’a plus d’importance. Vous opterez donc pour des casernes, en rouge, ou des universités, en vert, si vous voulez écourter les débats…



Vous aurez besoin d’être tout autant attentif à votre propre jeu qu’à celui de votre adversaire, que vous aurez sous les yeux.



La force de ce jeu c’est le renouvellement des situations pour chaque partie, car, malgré les cartes face cachée, il y a peu de place pour le hasard. Vous avez le choix de la stratégie, c’est vraiment au plus malin et au plus opportuniste.



Et la consécration sera l’accumulation de cartes « merveilles » dans votre royaume, mais ça je vous laisse le soin de le découvrir par vous même.



7 wonders duel, d’Antoine Bauza, Bruno Cathala, édité par Repos Prod, environ 20€