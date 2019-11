J’ai réalisé en mai 2007 en Egypte le documentaire « La Lumière du Désert » consacré à ce qui est sans doute le plus vieux monastère du monde.

Le monastère St Macaire est le premier des 4 monastères se trouvant à une centaine de kms du Caire en direction d’Alexandrie.

Un monastère copte orthodoxe fondé en 360, qui n’a subi depuis aucune interruption de la vie monastique et qui a vécu une renaissance extraordinaire grâce à l’arrivée à la fin des années 60 d’un ermite, Abba Matta El Maskine, dont on célèbre cette année le centenaire.