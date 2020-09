Le Docteur Cathy Blanc a exercé l’homéopathie et l’acupuncture et s’est engagée dans l’accompagnement de personnes en vulnérabilité. Dans cet entretien elle témoigne en quoi son cheminement spirituel a influencé sa pratique, et combien la démarche de groupe est essentielle dans ces situations, notamment en fin de vie.

Référence:

Cathy Blanc. C'est par les failles que passe la lumière. Accompagnement et spiritualité laïque. Domens Ed 2019.