Accueillir la biodiversité dans un petit jardin

Inutile d'avoir un grand terrain pour attirer la faune sauvage ! C'est le message que souhaite faire passer le naturaliste et animateur nature Pascal Gérold dans son dernier ouvrage 'La biodiversité s'invite chez moi'. Nichoirs, herbes hautes, lierre et buissons touffus. Autant d'éléments bien suffisants pour favoriser l'installation et le développement des espèces locales.

Installé aux premières loges de ce spectacle vivant, Pascal Gérold en profite également pour photographier ce qu'il observe. Le lecteur pourra donc profiter de ces scènes de vie sauvage pour mieux appréhender ce qui l'entoure.

'La biodiversité s'invite chez moi' de Pascal Gérold, Rustica Editions, 14.95 euros.