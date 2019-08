Accueillir un demandeur d'asile avec le réseau JRS Welcome

Rue Sala, dans le centre de Lyon. Comme chaque mercredi après-midi, l'équipe de coordination de JRS Welcome est réunie. Le mot d'ordre, ce jour-là : trouver rapidement des communautés religieuses ou des familles susceptibles d'accueillir des demandeurs d'asile durant les mois d'été.

JRS Welcome, c'est un programme de l'association JRS France (Jesuit Refugee Service) qui lutte depuis 2007 contre l'isolement et l'exclusion sociale des personnes déplacées de force de leur pays d'origine. Béatrice Soltner a rencontré les membres de l'antenne de Lyon.



JRS Welcome, 42 antennes en France

Grâce à JRS Welcome, des demandeurs d'asile sont reçus dans des familles ou des communautés religieuses. En France il existe 42 antennes locales qui mettent en œuvre ce dispositif d'accueil. Actuellement, l'équipe de Lyon compte 10 personnes accueillies, "une goutte d'eau par rapport au nombre de demandeurs d'asile", estime Jean. Et pourtant, comme il le rappelle, "c'est simple d'accueillir et c'est heureux !"

JRS Welcome repose en grande partie sur la mobilisation de bénévoles, des hommes et des femmes qui donnent du temps et de l'énergie pour aider les réfugiés à trouver un toit, dans l'attente de leur régularisation. JRS Welcome est un programme qui s'adresse principalement aux demandeurs d'asile isolés.



L'accueil en famille, comment ça se passe ?

"C'est un réseau de familles qui accueillent pendant une période de l'ordre de trois à six semaines, un demandeur d'asile isolé". Et durant la période d'accueil, l'association propose au demandeur d'asile d'être accompagné individuellement par un membre du JRS, qui a pour mission d'établir avec lui une relation de parrainage. L'accompagnateur "est au centre d'un triangle entre son accueilli, l'accueillant - une famile ou une communauté religiueuse - et puis l'équipe de coordination".



Offrir l'hospitalité, plutôt que l'hébergement

Une famille qui participe au programme s'engage à prêter une chambre individuelle avec un accès à la salle de bain. Et à partager chaque semaine un repas ensemble. "On parle d'hospitalité et non pas seulement d'hébergement", car l'objectif est aussi d'établir des relations qui pourront se poursuivre après le séjour. Chantal et Hubert, un couple à la retraite, recoivent Abdelazim, un jeune soudannais : accueillants et accueilli témoignent d'une expérience humaine très forte.