Achats pendant le confinement

Si nos habitudes en matière d'achats alimentaires on finalement assez peu changer, même en cette période de confinement. Il en est tout autrement des achats dits « non-essentiels », dont les boutiques sont actuellement fermées au public. " Click and Collect ", développement des achats en ligne ou encore livraison à domicile, les habitudes des consommateurs changent. On fait le point sur le commerce en mode " confiné " avec Aurélie Dupont de l'UFC Que choisir.