Acteurs de Paix et de justice en Colombie 1/3 , Le Père Juan Carlos Vélasquez, négociateur de paix entre les gangs de Medellin

Contre Courant : acteur de paix et de justice en Colombie1/3 : Le Père Juan Carlos Velasquez, négociateur de Paix entre les Gangs de Medellin



Dans la lignée de San Pedro Claver ce jesuite qui défendait les esclaves noirs au début du XVIIe siècle et qui est devenu le patron de la Colombie et des droits de l’homme, des hommes et des femmes d’église s’engagent aujourd’hui encore pour plus de justice dans ce pays marqué par 50 ans de guerre civile.

Thierry Lyonnet est allé à la rencontre de certains d’entre eux :

Aujourd'hui rencontre avec le père Juan Carlos Velasquez qui aide des jeunes à sortir de la drogue et des gangs à Medellín et qui, au risque de sa vie, négocie des pacte de non-agression entre les deux gangs de la ville.



Premier volet d’une série de trois reportages réalisés en Colombie