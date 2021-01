Action Média Jeunes, L'Outil Ultime

L'outil ultime est un outil d’éducation aux médias pour ceux et celles qui s’intéressent à la critique de l’information. Il a été testé dans des classes de 5ème et 6ème dans l’enseignement général, technique et professionnel. Grâce à 5 activités accompagnées de supports pédagogiques prêts à l’emploi, de démarches pédagogiques et de dossiers explicatifs consacrés aux enseignant.e.s, partez à la découverte de l’outil ultime.