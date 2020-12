Actualités de la fête de l'arbre 2020 et les forêts comestibles

Tous les lundis à 12h00

Un magazine consacré à l'environnement, coproduit par des associations/institutions audoises, qui luttent pour sa préservation : Eco-Citoyennetés, Nature et Progrès, COVALDEM (Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de L'Aude) 11, Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) de l'Aude, LPO 11 (Ligue pour la Protection des Oiseaux), Ecolocal. Ce magazine est coordonné par le CAUE de l'Aude. Principe de l'émission : des invités nous présentent leurs actions en lien avec la protection de l'environnement. Une coproduction RCF, Radio Ballade, Contact FM, Ràdio Lenga d Òc Narbona et Radio Marseillette