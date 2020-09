Passionnée de lecture et d'écriture depuis son enfance, Adeline Russier vient de publier son second roman : " Marions Marion ", le premier Marions avec un s nous annonçant donc le mariage de Marion, une jeune et brillante architecte !



Mais, bien sûr, rien ne va se dérouler comme prévu : rebondissemments, mystères des origines, conflits familiaux...Le lecteur est tenu en haleine avec des rires, des émotions partagées et des réflexions sur nos relations aux autres proposées avec délicatesse et profondeur !

Un livre très agréable à découvrir, Adeline est déjà en train de rédiger le prochain !



Desannonce : Adeline Russier signera son livre " Marions Marion " à la librairie La Tire-Livre à Veauche le samedi 26 septembre dans la matinée.