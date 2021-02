Le Centre de gestion Aide aux directions Enseignement Libre Luxembourg, en abrégé AdminELL, existe dans sa forme d’ASBL depuis septembre 2007. Ce Centre de Gestion a mûri depuis lors et la Communauté française le reconnaît dans sa version actuelle jusque août 2019, dans le cadre d’un financement attribué sous le vocable Aide aux directions du Fondamental.



L’Histoire étant un perpétuel recommencement, AdminELL accompagne au mieux l’évolution administrative des écoles ainsi que les exigences comptables des asbl Pouvoirs Organisateurs.



Le site adminell.be se veut donc un outil de référence au service des aides administratives et comptables des écoles fondamentales libres de la zone du Luxembourg, des directions des écoles concernées et bien évidemment des Pouvoirs organisateurs de ces écoles.