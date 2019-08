Adolescence et séries télé

Les séries télé prennent de plus en plus de place dans nos vies, un phénomène culturel qui touche chacun d'entre nous, et notamment les adolescents, qui pour les diffuseurs et producteurs de série représentent une cible commercial de choix. Des séries qui dépeignant le quotidien des adolescents, et ce bien souvent sans tabou.



Comment faire le tri ? Comment en parler avec ses ados ? On fait le point cette semaine avec Isabelle et Olivier Boutot, parents et formés à la pédagogie Teen Star.