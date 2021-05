Adulte en construction. S’ouvrir à de nouvelles perceptions !

Qu’est-ce qu’être adulte ? Les catégories sociologiques de l’adolescence et de la phase adulte, les critères qui identifient les conduites adolescentes ainsi que les frontières devenues très floues entre adolescence, adulescence et phase adulte nous interrogent sur ces anciennes certitudes concernant ce qu’est un adulte.

L’adulte s’aime-t-il ? Quelle perception et quelle expérience a-t-il du bonheur ? Entre les marqueurs que lui indique la société et les étapes qu’il vit et ressent, comment se perçoit l’adulte au fil de sa propre construction.