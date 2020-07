"Affiche + Service " aide les PME angevines à communiquer

Cette semaine, Florent GodarD reçoit Yves MALHERBE.

Un patron 100% autodidacte, qui a fondé "AFFICHE + SERVICE", une société de communication visuelle à Juigné-sur-Loire. Cette petite entreprise de 2 personnes réalise notamment des banderoles, des enseignes et du marquage de véhicules. Elle habille chaque année 150 voitures et fourgonnettes pour des artisans du bâtiment, des boulangers ou encore des restaurateurs. Et même des poids lourds.