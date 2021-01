AFULudine, solutions innovantes de lubrification écologique

Un lubrifiant 100 % français garanti sans huile ni additifs, neutre pour l’environnement, permettant d’éviter la phase de dégraissage gourmande en eau et coûteuse en traitement des rejets. L’innovation portée par la start-up bisontine AFULudine, issue des laboratoires Femto et Utinam de l’université de Franche-Comté, se développe et forge sa notoriété depuis 2016.