Agnotologie

Ce champ d’étude s’intéresse à l’ignorance. Elle n’est pas seulement une privation de connaissance mais peut être aussi le résultat de certaines stratégies volontaires.



Le doute s’introduit insidieusement et il n’y a plus forcément une seule vérité…

Ce n’est pas sûr que le tabac soit cancérigène ; ce n’est pas sûr que l’homme soit responsable du changement climatique ; ce n’est pas sûr que les néonicotinoïdes tuent les abeilles.

On peut ironiser sur la stupidité de ces informations mais il reste toujours des traces pour un grand nombre de personnes peu ou pas prédisposées à prendre assez de recul pour ne pas se faire embobiner.