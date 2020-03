Aide déménageur (H/F) / Secrétaire (H/F) / Menuisier poseur (H/F)

100LQDR - Vraux

Aide déménageur (H/F)

Vous serez chargé(e) de :

-ranger et emballer les objets dans des cartons en les protégeant pour éviter la casse

-charger le camion de déménagement

-être capable de soulever des objets très lourds

-savoir manier avec précaution les objets précieux ou volumineux

-procéder au déchargement

-démonter et remonter les meubles

Des découches sont à prévoir.

Idéalement, vous êtes titulaire du permis C.

Expérience demandée : 1 an.

CDD 6 mois - 42H /semaine - salaire selon expérience

Envoyer votre CV à christophe-acosta@orange.fr



100LYBW - Châlons en Champagne

Secrétaire (H/F)

En renfort au sein de notre service Accueil, vos missions sont les suivantes :

-Gestion du courrier entrant : tri, encodage, scan, gestion des archives, traitement des NPAI, scan des bordereaux

-Gestion du courrier sortant : mise sous pli, affranchissement

-Télétraitement : qualification des flux entrants

-Archivage classique et numérique

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques exigée.

Expérience demandée : 1 an sur un poste similaire. Bac exigé.

CDD 12 mois - 35H/semaine - salaire mensuel brut : 1555 €

Envoyer votre CV à : recrutement@ageo.fr



099ZTYF - Châlons en Champagne

Menuisier poseur (H/F)

Vous serez chargé(e) de la dépose et pose de toutes fermetures extérieures en bois, aluminium, et PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, clôtures, portes de garages,...) selon les règles de sécurité. Vous pouvez être amené(e) à installer et régler des automatismes de fermetures. Vous entretiendrez, réparerez, et remplacerez des éléments posés et leur système de fermeture.

CDD de 1 mois renouvelable.

Expérience demandée : 1 an apprentissage inclus. CAP ou BEP menuiserie souhaité.

CDD 1 mois - 35H/semaine - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr