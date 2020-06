Aimer sans se laisser dévorer

Cette semaine dans REPERES Béatrice Soltner reçoit Lytta Basset, théologienne et écrivain quia reçu le Prix du Livre de spiritualité 2011 décerné par la Procure et Panorama. Son livre : "Aimer sans dévorer" par le de l'amour. Comment aimer sans aliener son prochain...Vaste sujet. On retrouve Lytta Basset pour une demi heure d'entretien...