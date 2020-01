Alcool : comment rester sobre en 2020

Deux verres par jour. mais pas tous les jours. Et en tout cas, pas plus de 10 par semaine. C'est l'un des défis lancés par l'opération "Janvier Sobre", à prolonger le reste de l'année... Mais pourquoi cette limite ? Comment s'installe la dépendance ? Et surtout comment en sortir ?

Au micro de Vincent Belotti, les conseils de Laurence Cottet, présidente de "France Janvier sobre", et le témoignage d'Erwan Gramand, père de famille et abstinent depuis sept mois après plus de 20 ans de maladie alcoolique, que l'on peut retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram) Découvrez aussi les conseils du Dr Évelyne Girardin Revol, psychiatre addictologue ayant elle-même connu l'emprise de l'alcool.



Pour aller plus loin

> Janvier Sobre, mois national de prévention

> Alcool Info Service (0 980 980 930, appel non surtaxé)

> Les Alcooliques anonymes (09 69 39 40 20, appel non surtaxé)

> Aide à l'entourage des malades alcooliques

> Les Pèlerins de l'Eau vive