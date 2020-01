Alexandro participe au programme "Jeunes ambassadeurs" de la région AURA.

Il partage avec nous son amour pour son pays, avec sa vie quotidienne à Bogota et ses projets d'avenir, il évoque sa découverte de Saint-Etienne et son amour pour la France, devenue pour quelque temps sa seconde patrie. La musique nous accompagnera au long de ce "Fréquence Jeune" plein d'optimisme et de chaleur !